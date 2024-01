A todo vapor: dia começa com sol e máxima pode chegar a 41°C

A previsão do tempo indica que a quinta-feira (18) será quente em Mato Grosso do Sul, com a máxima chegando aos 41 °C, portanto, os cuidados devem ser redobrados: manter-se hidratado, evitar sair nos horários mais quentes e sempre utilizar filtro solar.

Entretanto, a meteorologia não descarta a possibilidade de chuva para o estado, que esta sob o alerta amarelo, ou seja, perigo potencial, para chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h), conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), estão previstas temperaturas mínimas entre 24-27 °C e máximas que podem atingir os 38 °C nas regiões do bolsão, pantaneira e norte do estado.

Para as regiões sul e leste as mínimas oscilam entre 24-26 °C e máximas de até 38 °C.

Na região sudoeste esperam-se mínimas entre 27-29 °C e máximas de até 41 °C. Em Campo Grande, esperam-se mínimas entre 24-25 °C e máximas em elevação, com até 35 °C.

Além disso, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar entre 15-35%. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60km/h.