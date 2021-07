Vídeo: Polícia Civil cumpre ‘dia D’ de operação contra violência de crianças na Capital

A Polícia Civil cumpre em Campo Grande, nesta sexta-feira (16), o ‘dia D’ da Operação Acalento. As atividades dos agentes buscam cumprir 23 mandados de prisão contra pessoas envolvidas em crimes crimes de violência contra crianças e adolescentes no interior e na Capital de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a delegada da DPCA (Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente), a Doutora Franciele Candotti ”os condenados a prisão estão sendo detidos desde 4 de junho de 2021, com 40 mandados expedidos na época.”

A operação liderada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública acontece em 1.047 municípios de todo o Brasil e conta com o apoio de quase 6.400 agentes.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)