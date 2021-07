A importância do impresso na vida dos avós

A tecnologia vem dominando o mundo, e as notícias em papel impresso vem sendo colocadas de lado pelo público mais jovem. Entretanto, o jornal no formato antigo ainda é muito aproveitado pelo público de mais idade. Nossos avós ainda são adeptos a esse tipo de leitura onde conseguem ter a nótícia em mãos através de uma folha.

A prova de que isso é verdade está na homenagem que uma neta fez a sua avó através do jornal O Estado na versão impressa. Na última segunda-feira (26) o caderno de Viver trouxe uma linda homenagem de uma neta para sua avó.

Com a chamada “Vovó forte” o pequeno texto diz: “A querida vovó Mariana Flores Penha, assinante do jornal, celebra na segunda-feira (26) 93 anos de vida. A ela uma homenagem da sua neta Mara. Parabéns a essa grande guerreira”.

A mensagem de parabéns da neta através do impresso só fortaleceu a verdade de que esse meio divulgação de notícias não deve perder forças. É graças ao público mais velho que o impresso tem se mantido no mercado e com o ensinamento desses avós podemos levar o impresso por muitos e muitos anos a novas gerações.

jornal impresso