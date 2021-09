Gigante Buscador Google completa 23 anos

A Google completou 23 anos no dia 27 de Setembro, mas você sabia que aos longos do anos, o aniversario do Gigante Buscador já mudou algumas vezes? A Google já comemorou aniversário nos dias 7, 8, 26 e 27 de setembro.

Ao que tudo indica, não existem razões lógicas para explicar as mudanças e também para a escolha definitiva do 27 como o dia oficial da comemoração. Pelo menos, não explicações oficiais.

Datas de aniversário da Google:

Em 2003, a data escolhida para celebrar a Google foi o dia 8 de setembro.

Em 2004, mudou para 7 de setembro (quando a Google fez oficialmente o seu 6º aniversário).

O dia 26 de setembro foi usado durante o 7º aniversário da empresa, em 2005.

O dia 27 passou a ser usado como referência ao primeiro doodle de aniversário após a 4ª celebração da existência da empresa, em 2006.

Depois de tantas indecisões, a partir de 2006, o dia passou a ser celebrado definitivamente em 27 de setembro.

Você sabe como o Google foi criado?

A empresa foi pensada no ano de 1997, mas só foi fundada em 4 de setembro de 1998, com o nome Google, proveniente de um erro ortográfico da palavra “googol“, que é o número um seguido por cem zeros e foi criado para indicar a quantidade de informação que o motor de busca podia processar. O nome Google foi registrado em 15 de setembro de 1997. Os até então estudantes da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, Larry Page e Sergey Brin, não tinham ideia da fama que o site teria.

Enquanto o sites da época convencionais exibiam resultados classificados pela contagem de quantas vezes os termos de busca apareciam na primeira página, os dois teorizaram sobre um sistema melhor que analisava as relações entre os sites.

O primeiro financiamento para o Google foi uma contribuição de 100 mil dólares em agosto de 1998 de Andy Bechtolsheim, co-fundador da Sun Microsystems, dada antes do Google ter sido incorporado. No início de 1999, quando ainda eram estudantes de graduação, Brin e Page decidiram que o motor de busca que eles tinham desenvolvido tomava muito do seu tempo a partir de pesquisas acadêmicas. Eles foram ao CEO da Excite, de George Bell, e se ofereceram para comprá-la por 1 milhão de dólares. Ele rejeitou a oferta e, posteriormente, criticou Vinod Khosla, um dos capitalistas de risco da Excite, depois de ter negociado com Brin e Page um valor abaixo de 750 mil dólares. Em 7 de junho de 1999, uma rodada de 25 milhões dólares de financiamento foi anunciada, com os investidores importantes, incluindo as empresas de capital de risco Kleiner Perkins Caufield & Byers e a Sequoia Capital.

A oferta pública inicial (IPO) do Google ocorreu seis anos depois, em 19 de agosto de 2004. A empresa ofereceu 19. 605, 052 partes a um preço de 85 dólares por ação. As ações foram vendidas em um leilão online usando um sistema construído pela Morgan Stanley e Credit Suisse, os subscritores do acordo. A venda de 1,67 bilhões dólares deu ao Google uma capitalização de mercado de mais de 23 bilhões de dólares A grande maioria das 271 milhões ações permaneceram sob o controle do Google e muitos funcionários do Google se tornaram milionários de imediato. Yahoo!, um concorrente do Google, também se beneficiou, pois possuía 8,4 milhões de ações do Google antes da IPO.

Em março de 1999, a empresa mudou sua sede para Palo Alto, Califórnia. No ano seguinte o Google começou a vender anúncios associados a palavras-chave de busca. A fim de manter um projeto organizado da página e aumentar a velocidade, as propagandas eram exclusivamente baseadas em texto. Palavras-chave foram vendidas com base em uma combinação de propostas de preços e cliques nos anúncios, com lances a partir de cinco centavos por clique.

Descubra alguns truques escondidos do Google

O Google pode te ajudar a decidir sua sorte? Pesquisando por “Roll a dice” ou “Cara ou coroa”, você pode jogar dados e moedas virtuais.

Você pode fazer conversões de forma muito prática no Google, sabia? Pesquisando, por exemplo, “50 reais em dólar”, o Google já mostra o valor resultado da conversão das moedas.

você pode jogar algumas partidas do famoso jogo de cartas “Paciência” no Google. Basta pesquisar “Paciência” e a primeira opção é para começar a jogar.

Quando você estiver se sentindo ansioso, você pode praticar exercícios de respiração no Google. Escreva “breathing exercise” e pratique o exercício.

O Google pode fazer é dar uma “cambalhota” digite “Do a barrel roll” e veja o resultado.

Esses são alguns truques secretos do Google que pouca gente conhece.

Fonte de pesquisa Wikipédia