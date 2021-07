Volta às aulas: com data marcada para retomada, Rede vai obedecer limitações do Prosseguir

As aulas presenciais na Rede Estadual de Ensino (REE) serão retomadas no dia 2 de agosto, porém, com limitação na quantidade de alunos nas salas de aula, de acordo com a bandeira do Programa Prosseguir. As férias escolares começaram na sexta-feira (2) e, no dia 19 de julho, os professores e administrativos retornarão para as escolas, mantendo os alunos no ensino remoto.

A partir de agosto, os estudantes voltarão de maneira gradativa às atividades presenciais. As cidades que estão na bandeira cinza iniciarão as aulas com 30% dos estudantes em sala. Na bandeira vermelha, as escolas devem ter 50% dos alunos. Já na bandeira laranja, 70% dos alunos devem estar em sala de aula. A bandeira amarela sinaliza que as escolas podem colocar até 90% dos alunos. As aulas 100% presenciais só votarão nas cidades com a bandeira verde, o grau baixo de contágio do coronavírus.

Para a secretária de Estado de Educação (SED), Maria Cecília Amendola da Motta, estava mais do que na hora de os estudantes voltarem para a escola e, dessa maneira, ficou mais fácil, seguindo o critério científico. “Nós, professores, devemos nos basear em evidências a cada decisão que tomamos para dar segurança a toda população envolvida, quer seja os docentes, discentes, administrativos e, principalmente, as famílias envolvidas que contam com a escola como um lugar seguro”, frisou.

A secretária ainda acrescentou que, segundo estudos, a escola deveria ser a última a fechar e a primeira a abrir na pandemia. “Que as famílias possam estar tranquilas, com professores vacinados e tudo muito bem organizado”, disse. Os diretores, professores e administrativos fizeram um trabalho de muita criatividade e responsabilidade para minimizar os efeitos da pandemia, conforme análise a titular da SED.