Villas Boas recebe unidade de ensino da Rede Adventista de Educação

A Educação Adventista inaugura nesta quinta-feira, 19, a terceira unidade da rede em Campo Grande. Trata-se de uma unidade que conta com musicalização, aulas de esporte e ensino bilíngue. O ensino bilíngue está disponível a partir de 3 anos e a estrutura conta com laboratório de culinária experimental, parquinho com área de recreação e uma biblioteca de alto padrão pedagógico.

Precaução

A escola que nasce em um momento delicado mundial já conta com todos os recursos de proteção contra o Covid-19. Todas as medidas de biossegurança foram aplicadas no decorrer do desenvolvimento e construção da escola. Além disso, a unidade, deverá seguir o protocolo vigente na ocasião do início das aulas em 2022, seja ele híbrido, virtual ou presencial.

“Nós estamos confiantes de que oferecer o melhor serviço de educação neste momento é indispensável e o serviço precisa ser garantido. Não tem a ver com as paredes que construímos, mas com os valores e a qualidade que temos para oferecer. A Educação Adventista não parou na pandemia e nós estamos contentes por poder entregar acesso à educação diferenciada neste momento também”. Explicou o responsável pela Educação Adventista em todo o Mato Grosso do Sul, Lucas Bitencourt

Público

Entre os diferenciais da rede estão valores e princípios cristão no ensino. O aumento da demanda por este serviço foi um dos fatores que motivaram a construção da nova escola. Além disso, muitos alunos que moram em Vilas Boas e já fazem parte da rede adventista, deixam de enfrentar deslocamento até outros pontos da cidade.

A Rede

A Rede Adventista de Educação possui 2 milhões de alunos ao redor do mundo inteiro além de 125 anos de tradição. No Brasil, são 536 unidades e a rede aparece como a maior rede de educação privada no Estado do Mato Grosso. Saiba mais em https://www.educacaoadventista.org.br

assessoria de imprensa