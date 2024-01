Vem mais por aí: Inmet renova alerta de chuvas intensas para MS

O domingo (21) começou com sol ‘tímido’ em algumas regiões de Mato Grosso do Sul, e as chuvas ainda ‘dão as caras’ neste fim de semana, com possibilidade de tempestades em todo estado, segundo alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Conforme o Instituto, o alerta indica perigo potencial para chuvas intensas, entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Esse alerta vale para os 79 municípios, até o fim da manhã de segunda-feira (22), podendo ser renovado.

As orientações para a população são em caso de rajada de ventos, não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Além disso, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).