UFMS abre processo seletivo para professores substitutos

A UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) está com processo seletivo aberto para seleção de professores substitutos para o segundo semestre do ano letivo de 2023. São ofertadas vagas para especialistas, mestres e doutores atuarem na Cidade Universidade e nos Campus do Pantanal, Aquidauana, Paranaíba, Nova Andradina e Três Lagoas. A inscrição é gratuita e deve ser realizada no portal concursos.ufms.br até 5 de julho.

A vigência do contrato terá início a partir da data de assinatura por todas as partes, quando o professor substituto deve iniciar as atividades. A duração é até 5 de dezembro de 2023 podendo ser prorrogado dependendo da decorrência de cada vaga e da real necessidade futura da unidade, desde que seja autorizada pela Administração Central.

Dentre as atribuições dos professores substitutos, estão a elaboração e cumprimento do Plano de Ensino das disciplinas; ministrar as aulas cumprindo integralmente o plano e sua carga horária; elaborar relatório de atividades do semestre; executar tarefas afins em projetos de ensino, pesquisa e extensão, a critério da direção da unidade; entre outras.

O processo seletivo terá três fases, prova escrita objetiva marcada para o dia 17 de julho, a prova didática agendada para os dias 24 e 25 julho, e a prova de títulos. Na Cidade Universitária as áreas de contrato são para Letras, Filosofia, História, Psicologia, Computação, Matemática, Engenharias, Medicina Veterinária, Zootecnia, Bioquímica, Enfermagem, entre outros.