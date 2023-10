Trabalhos desenvolvidos em unidades de saúde de Campo Grande são apresentados em congresso nacional

Dois trabalhos inovadores desenvolvidos em unidades de saúde de Campo Grande foram apresentados durante a 37ª edição do Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), realizado em Goiânia (GO). O evento, que também abriga a 18ª Mostra Brasil aqui tem SUS, é considerado o maior evento de saúde pública da América do Sul.

Um dos trabalhos apresentados teve como tema “Oficina para Adolescentes: Uma experiência com grupo operativo na unidade de saúde da família Dr. Emílio Garbeloti Neto”, realizado pela psicóloga Jéssica Francisco da Costa, na USF Tarumã. Essa iniciativa proporcionou um ambiente de troca e aprendizado para os adolescentes atendidos na unidade de saúde, utilizando técnicas de grupo operativo. A proposta visa fortalecer a saúde mental e emocional dos jovens, oferecendo um espaço seguro para discutir questões relevantes ao seu desenvolvimento.

A segunda experiência apresentada abordou o tema “Pós Pandemia – do ACS ao médico, criação da escala: Potencial Adoecimento Familiar (PAF)”, desenvolvida pelo médico de Família e Comunidade Túlio Tarde Morais Dias, na USF Maria Aparecida Pedrossian (MAPE). Essa experiência consiste na criação de uma escala para identificar o potencial de adoecimento familiar, proporcionando uma abordagem preventiva e integral aos pacientes e suas famílias. Essa estratégia visa fortalecer a atenção primária à saúde e oferecer um cuidado mais abrangente e personalizado.

Ambos os trabalhos receberam premiações em nível estadual e foram selecionados entre mais de 536 trabalhos de todo o país. Agora, eles concorrem à premiação final, que acontecerá nesta terça-feira, dia 18 de julho. Essa participação destaca a qualidade e a relevância das iniciativas desenvolvidas em Campo Grande no contexto da saúde pública.

No Congresso deste ano, as experiências inscritas foram divididas em duas modalidades, sem subdivisão por temas, como ocorria nas edições anteriores. A modalidade 1 reúne 500 experiências das equipes de trabalhadores e gestores dos municípios e do Distrito Federal, enquanto a modalidade 2 engloba as 36 experiências desenvolvidas pelos Cosems (Conselhos Estaduais de Secretarias Municipais de Saúde).

No ano passado, Campo Grande sediou a 36ª edição do Congresso, que reuniu cerca de 7 mil inscritos, incluindo profissionais das secretarias municipais de saúde e gestores de mais de 5 mil municípios do país. Esse evento foi considerado um dos maiores já realizados na história, consolidando a importância da cidade como referência no cenário da saúde pública no Brasil.

