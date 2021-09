Tênis Clube vai a leilão por dívida trabalhista

Um dos mais tradicionais clubes de Campo Grande, o Tênis Clube, será leiloado por dívida trabalhista de R$ 268.884,91, na próxima quarta-feira (22). A estrutura que ocupa uma área de 100 mil metros quadrados (10 hectares) na saída de Rochedo receberá um lance mínimo de 2,2 milhões de reais. O clube vale R$ 4,5 milhões de reais.

A área de construção é de cerca de 7 mil m², com salão de festas e instalações para eventos sociais, serviço de portaria, dois edifícios administrativos, 26 pavilhões com pias e churrasqueiras, 7 piscinas, sendo 4 grandes e 3 pequenas.

O juiz Federal Júlio César Bebber, da 2ª Vara do Trabalho de Campo Grande, decidiu em abril leiloar o clube. Na decisão, o magistrado considerou que “um grande número de execuções prejudica o arguido”. No edital do leilão estão listados 21 procedimentos para o clube, vários dos quais requerem a apreensão de bens.

O leilão está sendo realizado pela Maria Fixer. Para saber mais, entre neste link.