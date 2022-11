Tema da redação é ‘Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil’

O tema da redação do Enem 2022 é “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”, divulgou o ministro da Educação, Victor Godoy, nas redes sociais logo após o início da prova neste domingo (13).

Os candidatos devem elaborar um texto dissertativo e elaborar uma proposta de intervenção sobre o tema. Na edição passada, o tema havia sido “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil’.

Além da redação, os candidatos também fazem neste domingo as provas de ciências humanas e Linguagens. Eles terão cinco horas e meia para fazer a redação e responder a 90 questões objetivas. No próximo domingo (20), os candidatos fazem as provas de matemática e ciências da natureza.

Os participantes só podem deixar a sala de provas, em definitivo, duas horas após o início da aplicação, às 15h30. Por causa da pandemia, os estudantes não podem tirar a máscara durante a aplicação.V

Veja quais foram os últimos temas da redação do Enem

2021 – Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil

2020 – O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira

2019 – Democratização do acesso ao cinema no Brasil

2018 – Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet

2017 – Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil

2016 – Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil

2015 – A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira

Com informações da Folhapress