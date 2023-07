Superintendente da PRF confirma entrega de nova base em Ribas do Rio Pardo em janeiro de 2024

Unidade já recebeu aval de uso do terreno e será construída por contrapartida entre Suzano e prefeitura

O município de Ribas do Rio Pardo, distante 102 km de Campo Grande, deve receber, no segundo semestre de 2024, a maior fábrica de celulose de linha única de eucalipto do mundo, com isso, é esperado um aumento no fluxo de caminhões, na BR-262.

Segundo publicado na edição de ontem (25), do Diário Oficial da União, o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) aprovou o extrato de termo de permissão especial para o uso da área da rodovia para a implantação de unidade operacional da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Para o jornal O Estado, o atual superintendente da PRF, o inspetor João Paulo Pinheiro Bueno, afirmou que com a autorização, a obra deve ser finalizada em janeiro de 2024.

Segundo o documento publicado no Diário Oficial da União, a nova unidade deve ser construída entre a MS-338 e a MS-340, em Ribas do Rio Pardo. A unidade deve ter uma extensão de 44 metros por 49,65 metros, numa área de ocupação de 2.184,60 m². A região será cedida pelo prazo de 10 anos.

Conforme o superintendente da PRF no Mato Grosso do Sul, inspetor João Paulo Pinheiro Bueno, além da construção da base, a empresa terá de fornecer viatura e o sistema de rádio interligado com a Capital.

Com isso, a expectativa é de que a região receba agentes para a fiscalização e segurança da região que já está em pleno desenvolvimento, mesmo antes da entrega da nova fábrica.

“A PRF foi uma das instituições contempladas com essa contrapartida, entre Suzano e a prefeitura. O compromisso da empresa é o de entregar a base, uma viatura, mais o sistema de comunicação de Campo Grande até Três Lagoas. Já houve um aumento de fluxo de veículos pesados na BR-262 e temos uma grande preocupação quanto a isso, pois é um trecho extenso. Atualmente, quem cuida daquele trecho é a base instalada na saída de São Paulo, então é muito difícil fazer esse deslocamento e já temos o anel viário, para cuidar do que é o maior índice de acidentabilidade. Então, com a nova base, teremos novos policiais para atuar naquela região. Como não é uma obra da iniciativa pública, o cronograma que nos foi apresentado é de que até janeiro de 2024 a base estará pronta”, destacou.

Em nota, a prefeitura de Ribas do Rio Pardo confirmou que a construção se dará por meio de uma contrapartida entre o município e a empresa responsável pela construção da nova fábrica.

“O prefeito em exercício de Ribas do Rio Pardo, Luiz Antonio Fernandes Ribeiro, o Luiz do Sindicato, informa que a construção de um posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal), no município, é uma das metas estabelecidas no PBA (Plano Básico Ambiental), que foi elaborado a partir da construção da fábrica de celulose na cidade. Essa obra faz parte do acordo estabelecido entre a Suzano e a Prefeitura de Ribas do Rio Pardo”, confirmou o município.

Cabe destacar que o PBA tem um Conselho de Desenvolvimento Sustentável, que é composto por representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário locais, Segurança Pública (Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e o Conselho de Segurança), sociedade civil (Associação Comercial, Agronegócio/Agricultura Familiar, Fundação do Trabalhador e o Rotary Club) e da Suzano.

O projeto desenvolvido pela Suzano demandará investimento de R$ 19,3 bilhões e é considerado o mais eficiente da companhia em função do baixo nível de emissão de carbono previsto após o início de operação. O investimento industrial somará R$ 14,7 bilhões. Outros R$ 4,6 bilhões serão investidos nas atividades florestais, o complexo será financiado com recursos já disponíveis em caixa, a unidade entrará em operação no segundo semestre de 2024.

Por – Michelly Perez e Camila Farias

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.