Superação é a beleza do Cross Training

Modalidade é um estilo de vida, fortalece o corpo, supera limites, motiva e dá força

Superar barreiras e desenvolver habilidades físicas como: equilíbrio, resistência, força, potência, velocidade e agilidade, são alguns dos objetivos da atividade física do momento. A modalidade Cross Training vem ganhando cada vez mais adeptos, quebrando limites e trazendo inúmeros benefícios para a saúde.

E por falar em superação, o atleta paraolímpico Patryck Bezerra da Silva, 27 anos, é a prova de que a modalidade é para todos. O esportista foi diagnosticado com paralisia cerebral desde que nasceu e há cinco anos compete na categoria salto a distância 100 e 200 metros. Segundo ele, o Cross Training ajudou em seu desempenho na pista.

“Comecei a treinar há três meses, decidi por conta do meu esporte paraolímpico. Para participar das competições eu preciso treinar mais. Melhorei muito minha resistência, minha corrida, meu treinador do atletismo disse que estou bom, que é para eu continuar”, revela o atleta.

A Fortime é o lugar que acompanha de perto os treinos do Patryck. O atleta conta que, quando chegou ao box (como são chamadas os lugares onde é praticada a modalidade), seu maior desafio era pular corda. Pensando em proporcionar para o jovem uma melhor qualidade de treino, o coach Matheus Sousa, 24 anos, desenvolveu uma corda adaptada, usando um bastão.

“A corda que ele usa é adaptada, ela é presa em um bastão, usamos o que tínhamos aqui no box e com o decorrer do tempo ele foi aprendendo a pular nela”, explica o profissional.

Com o acessório exclusivo, Patryck conseguiu romper as barreiras. “Meu maior desafio desde que comecei nessa modalidade é pular a corda, mas meu desejo é melhorar a cada dia e evoluir sempre. Eu persisti e hoje consigo pular corda como todo mundo”, expressa com alegria.

Responsável pelos treinos do Patryck, o Coach Matheus lembra que quando o atleta chegou à Fortime não sabia fazer nenhum tipo de movimento, mas, com dedicação, hoje ele se tornou o orgulho da turma das 15h30 e inspiração para todos os alunos do box.

“No começo tivemos que adaptar os treinos por conta do problema que ele tem nas pernas e braços, mas ele é muito esforçado, chega antes do horário do treino e fica praticando. Se não fosse ele se dedicar para evoluir, nunca chegaria ao objetivo dele. Um avanço grande para ele e para nós que estamos acompanhando de perto essa evolução”, afirma.

Com sorriso no rosto, garra e muita disposição, Patryck revelou que o sentimento é de alegria ao finalizar os treinos e que suas limitações lhe dão forças para continuar. “Minha deficiência nunca foi motivo para que eu desistisse, pelo contrário, ela me deu mais coragem, eu não desisto, eu persisto”, finaliza.

Fortime

Inaugurada no dia 29 de fevereiro de 2020 a Fortime já mudou a vida de mais de 200 pessoas. O box é conhecido por oferecer um trabalho de excelência e atendimento de primeira, com profissionais capacitados e incentivadores. Os treinos são planejados por profissionais da área da educação física que pensam no bem-estar e na saúde de todos os atletas.

De acordo com o coach e sócio-proprietário da Fortime, Thiago Cardoso, 33 anos, a modalidade esportiva é para todos e, por isso, atende crianças, jovens, adultos, PcDs (pessoas com deficiência) e gestantes.

“As pessoas se enganam quando dizem que o crossfit é só pra pessoas mais jovens. Acham que os movimentos são de muito impacto, que machucam, mas na verdade não, os movimentos eles são elaborados para todos

os públicos. Pessoas de maior e melhor idade, para portadores de necessidades especiais e até mesmo crianças”, elucida.

As aulas na Fortime funcionam da seguinte maneira: alongamento, aquecimento e técnica. “São trabalhados três principais modalidades: cardiorrespiratório, movimentos de ginástica e levantamento de peso olímpico. Por meio dessas três técnicas elaboramos o treino do dia, que pode ser específico, por exemplo, cardiorrespiratório, LPO, ginástica ou os três movimentos”, explica.

Serviço

A Fortime fica na Rua Naviraí, 105, na Vila Margarida. As aulas acontecem de segunda-feira a sábado. Para mais informações entre em contato por meio do número (67) 99998-3444.

(Bruna Marques)