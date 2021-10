SES confirma nove mortes por COVID-19 em MS

Nesta sexta-feira (1º), a SES (Secretaria de Estado de Saúde) confirmou nove mortes em decorrência ao COVID-19 em quatro municípios do Estado. As mortes ocorreram entre março e setembro. E, a média móvel de mortes está em 5,0% e a taxa de letalidade é de 2,6%.

Nos municípios de Dourados, Naviraí e Paranaíba foram uma morte em cada cidade. E, em Campo Grande foram seis mortes em decorrência ao COVID-19. Referente os dados acumulados de quarta, quinta e sexta-feira, a média móvel indica 116 confirmações diárias

A taxa de contágio teve aumento, passou a 0,81% e são mais 167 casos confirmados de COVID-19 nesta semana. Ao todo o Estado tem 1.056 casos ativos, 138 são pacientes internados, 60 em leitos clínicos e 78 em leitos de unidade de terapia intensiva.

Em comparativo com os três últimos boletins epidemiológicos que vinham em tendência de queda, houve aumento nas internações. Na fila de espera por leito, foram registrados quatro pacientes na Central de Regulação de Campo Grande e um na Central de Regulação de Dourados.

“A vacina é o único medicamento contra a COVID. Temos dados que mais de 80% desses poucos óbitos que estão acontecendo em MS, as medidas que adotamos foram assertivas. Os poucos óbitos são de pessoas que não tomaram a vacina ou não completaram o ciclo vacinal. E alguns poucos idosos que tomaram as doses há mais de 6 meses e que é preciso reforço. Todos os municípios receberam muitas doses de vacina. É importante colocarmos onde elas devem estar, que é no braço do cidadão sul-mato-grossense”, afirmou secretario da Saúde, Geraldo Resende.

A vacinação segue avançada em Mato Grosso do Sul com 76,53% da população geral do Estado vacinada com a primeira dose, e 58,02% com o ciclo vacinal completo. (Com assessoria)