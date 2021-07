Semana termina com 1.283 vagas na Funsat; veja as oportunidades

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) termina a semana com 1.283 vagas de emprego para os campo-grandenses que estão desempregados. As ofertas são para ajudante de carga e descarga de mercadorias, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza entre outras diversas áreas.

As posições exigem níveis de escolaridade distintos e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Os interessados podem podem utilizar o aplicativo Sine Fácil e evitar sair de casa. Caso seu cadastro esteja desatualizado, não será possível utilizar o Sine Fácil, logo compareça a Funsat para atualização.

Vagas Quantidade