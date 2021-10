Semagro, Imasul e IHP se unem e garantem ações de proteção ao Pantanal

Semagro e Imasul vão desenvolver e divulgar campanhas relacionadas à proteção da região Pantaneira

O Governo do Estado, por meio da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) firmou Termo de Cooperação, com o IHP (Instituto Homem Pantaneiro) para o desenvolvimento de ações conjuntas de proteção ao Pantanal sul-mato-grossense. O Termo não envolve transferência de recursos financeiros e terá vigência de dois anos, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogado.

O trabalho da Semagro e do Imasul, realizado em parceria com o IHP, envolve a proteção das RPPNS e o monitoramento ambiental na Serra do Amolar, além do apoio nas ações do GRETAP (Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal); colaboração na execução de atividades de monitoramento, avaliação, prevenção, assistência e resgate de animais vitimados por desastres ambientais no Estado de Mato Grosso do Sul; colaboração nas atividades de proteção dos recursos hídricos e ações de prevenção e combate aos incêndios.

“Já desenvolvemos ações em conjunto com o Instituto Homem Pantaneiro, especialmente no âmbito do GRETAP, tanto que já efetuamos a doação de uma camionete para ajudar nas operações na região pantaneira. O Pantanal tem merecido toda a atenção do Governo do Estado. Além de ser uma das Reservas da Biosfera chanceladas pela Unesco, é uma área de rica biodiversidade. Por essa razão, as parcerias, como a que assinamos com o IHP, são estratégicas para que o Governo, por meio da Semagro, adote políticas públicas que mantenham a conservação do bioma e crie oportunidades de implantação efetiva de um modelo de desenvolvimento sustentável”, comentou o secretário adjunto da Semagro, Ricardo Senna.

“Nossas ações de proteção a Serra do Amolar, sítio do patrimônio natural mundial ganham um fortalecimento institucional estratégico com esta parceria. Vamos avançar para novas ações juntos para ampliar e aprimorar os resultados em prol dos nossos recursos naturais”, afirmou o presidente do Instituto Homem Pantaneiro, Ângelo Cipriano Rabello

A Semagro e Imasul deverão desenvolver e divulgar campanhas informativas relacionadas à proteção do Pantanal, buscar apoios institucionais, intercâmbio de informações técnicas e disponibilização de equipamentos para que o IHP possa executar as atividades sob sua responsabilidade. (com assessoria)