Rua 13 de Maio passa por revitalização para resolver problemas de alagamentos no bairro São Francisco

A prefeitura de Campo Grande abriu nesta quinta-feira (8) três frentes de trabalho para drenagem na Rua 13 de Maio. O projeto deve melhorar o escoamento de água que desce para as ruas transversais na região do bairro São Francisco.

“É o primeiro grande investimento em infraestrutura que se faz nesta região nos últimos 50 anos. Região esta que é uma das mais antigas da cidade”, comentou o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese. As galerias existentes foram projetadas quando a cidade tinha 150 mil habitantes. Atualmente, a Capital se aproxima de 1 milhão.

As obras integram o projeto de revitalização de uma das principais vias comerciais da Capital. Conforme a prefeitura, a tubulação nova vai escoar a água da chuva para dois trechos do Córrego Segredo e se conectar com a rede existente na Rua 14 de Julho.

Na quadra da Santa Casa, são 534 metros de drenagem. A tubulação subirá a Rua General Mello a partir da 14 de Julho. Entrará na 13 de Maio onde estão programados dois ramais. Um vai até perto da Avenida Mato Grosso se interligando com a tubulação já existente lá, e que termina no Segredo. Outra ramal se estenderá em sentido oposto até a Rua Pernambuco.

A outra frente de trabalho para implantar 313 metros de drenagem começa na Travessa Camões e vai até a esquina com a Pernambuco. Esta tubulação se interligará com o trecho mais longo da rede de drenagem projetada para a 13 de Maio. São 856 metros de tubulação em fase adiantada de implantação, que desceu pela Travessa Mário Pinto Peixoto, atravessou a esplanada ferroviária, e passará pelas Ruas dos Ferroviários, Santos Dumont, chegando ao Córrego Segredo às margens da Avenida Ernesto Geisel.

Dentro do projeto de revitalização da 13 de Maio estão previstos 1,7 km de drenagem. A obra integra o Reviva Mais Campo Grande, projeto de mais de R$ 1,3 bilhão de investimento em 55 obras e geração de mais de 24 mil empregos. A 13 de Maio receberá 2,3 km de recapeamento entre a Avenida Fernando Corrêa da Costa e o final da rua, na confluência com Júlio Nimer, calçadas com acessibilidade, arborização, nova sinalização de trânsito. (Com assessoria)