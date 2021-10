Ronda escolar do 10ºBPM inicia palestras do programa ‘Escola segura, Família forte’

Na manhã desta segunda-feira (4), a ronda escolar do 10ºBPM realizou palestras para todas as turmas da Escola Estadual Thereza Noronha de Carvalho. O programa estadual ‘Escola segura, família forte’ é realizado três vezes na semana, onde são atendidas no total doze escolas na área do Anhanduizinho.

O projeto tem como objetivo fortalecer não só as escolas, mas as famílias e a sociedade. Foi lançado pelo Governo de Mato Grosso do Sul em 04 de outubro de 2017 e é referência internacional por ter sido eleito em uma convocatória do Banco de Desenvolvimento da Corporação Andina de Fomento. Essa instituição financeira tem como objetivo medir o impacto do Programa em termos de redução da criminalidade e melhoria dos indicadores escolares (avaliações institucionais como: Prova Brasil, SAEMS e outros).

Atendendo uma das principais reivindicações da comunidade escolar em relação à segurança pública nas escolas e entorno, o Programa teve início em Campo Grande e, posteriormente foi levado para outros municípios de Mato Grosso do Sul, por meio de parcerias com as prefeituras locais.

A eficácia do Programa é demonstrada pelos relatos de gestores, professores e toda comunidade escolar, sobre o quanto o estreitamento dos laços com a segurança vem contribuindo para a melhoria na interlocução com a comunidade escolar e vizinhança.