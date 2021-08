Rita Vieira recebe primeira frente de pavimentação

A Prefeitura de Campo Grande iniciou a primeira frente de pavimentação no bairro Rita Vieira, na Rua Theóphilo Alves Dias. A etapa ocorre após duas semanas dos trabalhos de drenagem e terraplanagem. O asfalto é esperado pelos moradores há mais de 20 anos e chega na semana que Campo Grande completa seus 122 anos.

A obra deve ser concluída em 18 meses. Serão asfaltadas 54 ruas, além de estar previsto o recapeamento de seis vias: Assunção, Vera Cruz, Mariza Ribeiro, Rio Bonito, Avenida Garimpo e Paraisópolis.

Conforme os técnicos da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), as obras do Rita Vieira também vão impactar no sistema de bairros próximos como Santo Eugênio, Universitário e Dr. Albuquerque.

Com a pavimentação do prolongamento da Rua Nicomedes Vieira, a via passará a ser um eixo de ligação entre as avenidas Eduardo Elias Zahran e Interlagos, alternativa a Bom Pastor, tradicional corredor gastronômico que será revitalizado no ano que vem. A Nicomedes Vieira, no trecho em que atravessa o Bairro Vilas Boas, da Zahran até a Fernão Dias, está na programação de recapeamento deste segundo semestre.

Com as obras, a Rua Paraisópolis terá o recapeamento complementado, que é uma opção de tráfego para quem está na Zaharan entrar na Rua Santana, que está recapeada, para chegar até a rodoviária ou a Avenida Guaicurus, no bairro Universitário. (Com assessoria)