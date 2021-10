Reviva interdita cruzamento na Barão

Nesta quarta-feira (6), equipes do Reviva Campo Grande vão iniciar a instalação de mais um laço semafórico na região central da Capital. O trecho que compreende o cruzamento das ruas Barão do Rio Branco e Rui Barbosa, que hoje encontra-se parcialmente fechado, será totalmente interditado para a execução do serviço. A previsão é liberar no mesmo dia. Finalizada a parte da Barão, a empreiteira segue para a parte da Rui Barbosa.

A orientação da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) é que os motoristas adotem como rota alternativa para evitar congestionamentos, a Avenida Calógeras, Rua 13 de Maio e Avenida Afonso Pena.

O laço semafórico é uma infraestrutura para o funcionamento do conjunto semafórico de cada cruzamento que contém: semáforo (sinaleira) para os veículos e botoeiras que auxiliam na circulação dos pedestres, visando atender, especialmente, pessoas com deficiência.

Semaforização inteligente

Essa etapa da obra faz parte da semaforização inteligente, item previsto na segunda etapa do Programa Reviva Campo Grande, que permitirá entregar um serviço de qualidade para quem depende da via para se locomover, garantindo segurança e agilidade para pedestres e motoristas. Para que o sistema de integração dos semáforos funcione ordenadamente, será instalado um controlador e um sistema de comunicação que liga os equipamentos a uma central de controle por meio de cabos de fibra óptica ou dados móveis 4G.

Na central de controle será feito o monitoramento em tempo real do sistema, permitindo interferências e a coordenação dos tempos semafóricos de forma remota. O projeto de semaforização inteligente vai contemplar, inicialmente, o corredor de transporte da Rua Rui Barbosa, mas a proposta é interligar toda a cidade.