Retorno das aulas na UFMS oferta aos alunos testes rápidos de COVID-19

Em parceria com a Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) vai realizar a testagem para diagnóstico de COVID-19 de estudantes, servidores e terceirizados da Cidade Universitária nos dias 9 e 10 de março, das 8h às 17h30.

No total, serão disponibilizados mil testes do tipo antígeno, sendo que serão 250 ofertados por período – manhã e tarde. Para tanto, é preciso fazer o agendamento no portal da UFMS.

As coletas serão realizadas na unidade móvel volante de testagem do Sistema Fiems e o atendimento vai envolver profissionais da área, como enfermeiros e técnicos de enfermagem.

O pró-reitor de Assuntos Estudantis, Albert Schiaveto, destaca a importância da parceria “para que possamos cuidar da melhor maneira possível dos nossos estudantes, servidores e terceirizados”.

Ele reforça que quando os 250 testes forem encerrados, no período, será possível tentar o agendamento para o subsequente, ou, outro de melhor preferência, dentro dos dois dias de atendimento.

Ponto de vacinação para o público geral

Para ampliar a cobertura vacinal em Campo Grande, a Clínica Escola Integrada da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), promove entre os dias 7 a 18 de março, a vacinação contra COVID-19.