Regime home office exige alguns cuidados com o corpo; especialista dá dicas

Mesmo com os benefícios, existem desvantagens que podem desencadear diversas patologias

O conforto de estar em casa é um dos fatores que faz esse regime home office – em tradução livre escritório em casa – ser tão atrativo. Na pandemia, onde o isolamento social precisou ser adotado, essa rotina ganhou ainda mais força. De acordo com dados do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), com as medidas de isolamento social para evitar aglomerações e assim frear o contágio do coronavírus, 11% dos trabalhadores ativos no Brasil exerceram suas atividades profissionais de forma remota.

Mesmo com os benefícios, existem desvantagens. Afinal, adequar a casa a um escritório não é uma tarefa simples e existem diversos fatores que podem causar sérios danos ao corpo. A cadeira fora do ângulo correto para cada pessoa pode desencadear diversas patologias no joelho, quadril e coluna. Além disso, o computador fora da linha dos olhos pode trazer malefícios à coluna cervical e aos olhos.

Por isso, algumas medidas devem ser tomadas para aliviar a rotina de trabalho em casa e os contratempos ocasionadas por ela. Para isso, um acompanhamento com um fisioterapeuta é essencial e ajuda a garantir um bom desempenho e a manutenção da saúde. “Os benefícios de um acompanhamento fisioterapêutico são diversos e depende do objetivo de cada paciente. Somos os profissionais mais qualificados para prevenir, manter e/ou reestabelecer a função do corpo”, afirma a fisioterapeuta Carine Pimenta, 26.

Manter a postura é um dos maiores desafios para quem trabalha na frente do computador o dia todo. Isso porque chega um momento em que o corpo já não mais se sustenta na mesma postura por um longo período. Por isso, a profissional dá algumas dicas de como evitar futuras disfunções.

“Alongamentos podem ajudar no relaxamento muscular e evitar tensões, além de manter o computador na altura dos olhos para evitar uma flexão ou extensão excessiva da cervical, braços apoiados em 90 graus, uma cadeira confortável preferencialmente com um apoio na lombar, pés apoiados também para manter um ângulo de 90 graus de flexão dos joelhos”, alerta.

Assim como nos escritórios, manter a rotina de trabalho em casa pode ser cansativa e estressante em dobro. Por precisar transformar a sua casa em seu ambiente de trabalho, a tendência é se acomodar e se exercitar cada vez menos. Por isso, é extremamente importante adotar medidas para diminuir essa tensão. “Sabemos que é difícil as vezes dá uma pausa no trabalho, mas, se possível fazer pausas a cada 2 horas, realizar alguns alongamentos para liberar essas tensões provocadas até mesmo pelo estresse que o home office causa”, afirma Carine.

Sobre a profissão

O fisioterapeuta tem um papel muito importante na sociedade. Muitos acreditam que esses profissionais lidam apenas com questões musculares ou em reabilitações após algum procedimento cirúrgico. Porém, as áreas de atuação da fisioterapia vão muito além disso. “Existem algumas áreas em que a fisioterapia atua que não são muito conhecidas, por exemplo fisioterapia respiratória, obstetrícia, uroginecologica. Então as pessoas precisam abrir esse olhar mais voltado para essas áreas. Fisioterapia é muito mais que só ortopedia”, destaca a fisioterapeuta.

Uma curiosidade: hoje, 13 de outubro, as profissões de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional completam 52 anos de regulamentação, celebrado devido a publicação, em 1969, do Decreto-Lei nº 938.

(Agência Educa Mais Brasil)