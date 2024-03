Redes de água e esgoto chegam na Comunidade Só por Deus e beneficiarão mais de 85 famílias na região

Mais de 85 famílias moradoras da comunidade Só Por Deus serão beneficiadas com obras de implantação de rede de água e esgoto realizadas pela Águas Guariroba. O lançamento das obras foi assinado pela prefeita de Campo Grande Adriane Lopes durante o “Todos em Ação”, evento realizado pelo município no último sábado (23) no bairro Jardim Canguru. A assinatura também contou com a participação da coordenadora de responsabilidade social da Águas Guariroba, Bia Rodrigues e do gerente de serviços da concessionária, Rodrigo Moraes de Souza.

Já durante a ação, equipes da concessionária estavam cadastrando os moradores para o contrato de adesão aos serviços de água e esgoto da comunidade. Além do cadastro, a concessionária disponibilizou os atendimentos para solicitação de serviços, negociação de débitos e cadastro na Tarifa Social.

Para a comunidade serão realizadas obras de implantação de aproximadamente 1 quilômetro de rede de água e de esgoto. Para os moradores da comunidade, trata-se de um alívio após anos aguardando um serviço de água tratada dentro de casa. “Moro há seis anos na comunidade e no começo tínhamos que buscar água de outros lugares, já que não tínhamos condições de perfurar um poço. Agora fico mais tranquila, era uma expectativa não só minha, mas da maioria dos moradores de conseguirmos água de qualidade em casa”, disse Susan Deise, moradora da comunidade Só Por Deus.

Para Expedito Ferreira da Silva, também morador da comunidade, a chegada da rede água traz o conforto de não depender mais de um poço artesiano, além da segurança de ter água tratada em casa. “Hoje eu estou muito mais tranquilo. A água em casa era algo aguardado há anos. Até então eu dependia de poço, mas ainda assim tinha o risco da qualidade da água. Saio daqui feliz, porque é uma mudança na minha vida ter água tratada em casa”, celebrou Expedito.

Durante a assinatura do termo de compromisso, a prefeita de Campo Grande Adriane Lopes destacou as ações que fazem de Campo Grande uma referência nacional do saneamento. “Quando você tem saneamento em um bairro, você diminui a fila na unidade de saúde e traz dignidade para essas famílias e é o nós estamos fazendo hoje para esta comunidade. Campo Grande hoje é uma das cidades mais saneadas do Brasil e nós avançamos positivamente cada vez mais com ações desse porte”, disse a prefeita.

“A parceria constituída com o município é uma soma de esforços para levar o saneamento básico para todas as famílias campo grandenses. Acreditamos que o saneamento é sinônimo de saúde dignidade e qualidade de vida e o que estamos trazendo para a Comunidade Só por Deus é resultado dessa parceria com o município”, destacou Bia Rodrigues, coordenadora de Responsabilidade Social da Águas Guariroba.

Com esta ação, a Águas Guariroba amplia os serviços de implantação de rede de água e esgoto para comunidades em Campo Grande. No último dia 16 de março, a concessionária deu início as obras de implantação da rede de água e esgoto na comunidade Homex, serão 9 quilômetros de rede de água e 12,6 quilômetros de rede de esgoto que beneficiarão 1,4 mil famílias.

