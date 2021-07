Raiva: Mantenha seu pet saudável. Esta é uma das doenças mais perigosas que o seu animal pode ter. Causada por um vírus agressivo, atinge o sistema nervoso central do animal. A vacinação contra raiva é a única forma de proteger o seu amigo de quatro patas, já que a cura para animais ainda não existe e o tratamento indicado depois do diagnóstico, geralmente, é a eutanásia.

A raiva é uma doença cujo nome é bastante conhecido entre as pessoas, mas a popularização deve acontecer também na prevenção. Em 100% dos casos ela é fatal e a vacinação é a única forma de se evitar a patologia.

De acordo com a professora do curso de medicina veterinária da Anhanguera Dourados, Creilda Santas Alves, a infecção viral é perigosa e evolui rapidamente. “Um dos danos causados pela infecção é a encefalite, que é uma inflamação no cérebro. Há baixa chance de sobrevivência”, diz. A professora acrescenta que muitas pessoas sabem da existência da doença, mas ainda é preciso que o cuidado seja tomado por meio da imunização. “É por meio da vacina que se previne a ocorrência da raiva”, continua.

Só vacina protege

Manter o pet protegido impede que a doença se espalhe não só entre outros animais, mas também entre os seres humanos, que podem contrair o vírus. Creilda pontua ainda que, para cães, a dose deve ser aplicada nos primeiros seis meses de vida, com reforço a cada ano. Já em gatos, a administração deve ser feita uma semana após a terceira dose da vacina quíntupla ou octupla (V5 ou V8), que previne a leucemia, e o reforço também deve ser anual.

“Em razão da sua facilidade de se contrair, que pode ser pela mordida e pela lambida, a dose não deve exceder o prazo de um ano para aplicação. Os tutores devem ter bastante atenção com o calendário de vacinação”, conclui.

Fique atento

Excitação;

Agressividade;

Medo;

Depressão;

Ansiedade;

Demência;

Dificuldade de engolir;

Salivação;

Falta de coordenação dos membros;

Paralisia.

Não descuide

Apesar de ser extremamente perigosa, a prevenção da raiva é bastante simples: a vacinação. Com uma taxa de proteção muito próxima a 100%, ela é a melhor forma de manter o vírus longe do seu amigo.

Manter em dia a carteirinha do seu amigo é importante não só para a segurança dele, mas também para a das pessoas à sua volta.

(Bruna Marques)

