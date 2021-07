Procura pela imunização contra a gripe segue baixa na Capital

A procura pela imunização contra H1N1 segue baixa na Capital, isso mesmo com a campanha sendo ampliada para toda a população na semana passada. Segundo a superintendente de vigilância em Saúde, Veruska Lahdo, a demanda foi maior apenas nos dois primeiros dias de ampliação, ou seja, dias 6 e 7 de julho.

“Agora já voltou a ser baixa. Mas vale ressaltar que mesmo aberta para todos, as pessoas dos grupos prioritários ainda podem procurar uma unidade para vacinação”, assegurou.

Conforme a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), o levantamento é feito somente do público prioritário, então não é possível mensurar quanto da população geral se vacinou.

A vacinação de todos os moradores da cidade acontece todos os anos após a finalização do prazo protocolar da campanha, contudo não há um levantamento, visto que as doses encaminhadas pelo Ministério da Saúde são para a vacinação do grupo alvo”, dizia trecho da nota.

De acordo com o último levantamento parcial, realizado na última segunda-feira (12), 158.687 pessoas que fazem parte dos públicos prioritários já se vacinaram contra a gripe, o que corresponde a 63,45% do público total a ser imunizado durante a campanha.

Entre os públicos com a maior adesão estão crianças de 6 meses a 6 anos de idade (84,16%), idosos (81,8%) e trabalhadores de saúde (81,07%). Já os com menores adesão são os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas (2,4%) e os profissionais das forças de segurança e salvamento (5,8%).

A pasta municipal informou ainda que no começo desta semana o município tinha 30 mil doses da vacina contra a gripe e que esse estoque deve durar até o fim do mês de julho.

(Rafaela Alves)