Procon mostra variação significativa nos preços dos combustíveis em Campo Grande

O Procon/MS, vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), divulgou recentemente um levantamento que aponta variações significativas nos preços dos combustíveis em Campo Grande. O estudo realizado pela Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor revela que o litro do etanol pode apresentar uma variação de até 18,31%.

A pesquisa, conduzida em oito postos de combustíveis na capital sul-mato-grossense em 12 de janeiro, destaca que a maior discrepância encontrada foi de 18,31%, considerando valores para pagamento à vista e no débito. Os preços oscilaram entre R$ 2,95 e R$ 3,49, evidenciando a necessidade de atenção por parte dos consumidores diante das disparidades identificadas no mercado local.

Além disso, a pesquisa abrangeu nove tipos de combustíveis, fornecendo uma visão abrangente da diversidade de preços praticados pelos estabelecimentos. Condutores que optam pelo abastecimento com GNV (Gás Natural Veicular) também podem observar uma variação considerável, atingindo 15,04%. O metro cúbico desse combustível pode variar entre R$ 3,99 e R$ 4,59, ressaltando a importância de uma escolha informada por parte dos consumidores.

No segmento do Diesel S10 comum, a pesquisa revelou uma oscilação de 7,16% nas bombas de abastecimento. Os preços identificados variam de R$ 5,59 a R$ 5,99. Essa variação, embora menor em comparação com outros combustíveis, destaca a importância da pesquisa de preços para os consumidores que buscam economizar nas despesas com combustíveis.

