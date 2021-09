Prefeitura promove evento para arrecadar ração neste sábado

No próximo sábado (25), uma ação da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria do Bem-Estar Animal e a agência da cooperativa Sicredi – Parque das Nações irá realizar uma ação para arrecadação de ração, aplicação de vacinação antirrábica e orientação de médicos veterinários. O evento faz parte do “Dia do Cooperar Animal” e acontece das 9h às 12h.

Segundo a subsecretária Ana Cristina Camargo este tipo de evento é de extrema importância para a causa animal tendo em vista o estímulo ao aumento de doações de alimentos. “Durante o evento, a Subea disponibilizará vacina antirrábica para cães e gatos, orientação médico-veterinária com entrega de folders educativos”.

Já a gerente da Agência Sicredi, Andrea Gaspar falou do propósito do evento. “Nossa expectativa é poder ajudar a quem tanto nos faz bem. Nossos amigos de estimação! Mobilizar nossos associados e parceiros nessa causa!”, afirmou.

Doações destinadas aos animais podem ser feitas durante o ano inteiro pelo Programa Banco de Ração e Utensílios. Todos os produtos arrecadados são repassados para ONGs e protetores independentes.

Os interessados em doar podem entrar em contato pelo telefone (67) 2020-1397 ou entregar os itens pessoalmente na sede da subsecretaria, localizada na Avenida Afonso Pena, 3297.

