Prefeitura inaugura centro municipal de interpretação de libras

Nesta quinta-feira (30), às 15 h, será inaugurada pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da SDHU (Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos), o CMIL (Centro Municipal de Interpretação de Libras). A unidade está localizada na sede da Subsecretaria, que fica na Rua Barão do Rio Branco, 2.260, em frente ao Belmar Fidalgo.

O Centro Municipal de Interpretação de Libras permite que pessoas com deficiência auditiva e surdas tenham acessibilidade em quaisquer serviços públicos da Capital. “O CMIL tem como objetivo integrar o cidadão com o poder público. Em março foi aberto o processo seletivo para contratação de quatro intérpretes. De imediato, selecionamos começamos e desenvolver a estrutura para o atendimento. E, em junho já vimos que havia demanda e começamos com o atendimento, mesmo sem o tempo para a inauguração oficial”, aponta o subsecretário da SDHU, Amadeu Borges.

A escolhida da data para o lançamento do CMIL é para homenagear o Dia Municipal do Tradutor/Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – Libras, instituído e publicado em Diário Oficial pela prefeitura no último dia 08 de setembro (Lei n. 6.6667 – Diogrande 6.407).

Terá disponíveis quatro profissionais intérpretes de libras com três tipos de atendimentos: o presencial, in loco e eventos. No presencial o atendimento é realizado no Centro Municipal de Interpretação de Libras, localizada na Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos.

Atendimento

In loco: o atendimento será ofertado para interpretação em audiências judiciais (Cejusc, Justiça Comum, Justiça Federal, Fórum Trabalhista e delegacias), em atendimentos médicos na rede pública de saúde, em entrevista de emprego, em agências públicas e em atendimentos agendados nas unidades e órgãos da Prefeitura Municipal de Campo Grande (preferencialmente on-line).

Os intérpretes estarão disponíveis no evento para ações realizadas por unidades e órgãos municipais, organizações da sociedade civil, associações, instituições e entidades sem fins lucrativos que atuam diretamente no atendimento de pessoas surdas. O CMILCG não presta atendimento a nenhuma demanda de cunho privado. Os atendimentos são voltados somente a atender as necessidades do cidadão no âmbito de serviços públicos em Campo Grande.

Tanto in loco, quanto em eventos, é necessário fazer agendamento prévio de no mínimo 15 dias úteis, por via de agendamento documental. O funcionamento do Centro Municipal de Libras é de segunda a sexta, das 07:30 as 11 h/ 13 h as 17:30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 2020 – 1181.