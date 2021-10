Prefeitura entrega 1.100 uniformes novos para guarda civil metropolitana

Com objetivo de garantir a segurança da população e a valorização dos servidores municipais, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Social, adquiriu 1.100 kits completos de uniformes que estão sendo entregues para todo o contingente da Guarda Civil Metropolitana.

Para o Secretário de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, essa aquisição é mais uma forma de garantir a qualidade do serviço prestado pela GCM. “Equipar os nossos servidores é um dos pontos mais importantes de valorização e de garantir condições propícias para exercerem suas funções” afirmou.

O kit de uniforme é composto por boné, camisa, bombacha, gandola e coturno e já está sendo entregue aos servidores da GCM desde o dia 04 de outubro.

O prefeito Marquinhos Trad destacou a importância de equipar os agentes com equipamentos novos e de qualidade. “Nós capacitamos, equipamos e armamos o nosso efetivo com a finalidade de garantir a valorização dos agentes e a proteção da sociedade e do patrimônio público do Município”, disse.

Reviva Mais Segurança

A Prefeitura renovou 100% da frota de viaturas da Guarda, capacitou 80% dos agentes em uso de armas letais, implantou o Plano de Cargos e Salários da Guarda Civil Metropolitana, corrigindo a distorção salarial de mais de dez anos.

Recentemente, realizou o concurso público com 273 vagas para o cargo de Guarda Civil Metropolitano de 3ª Classe e inaugurou a Gerência de Pronta Intervenção, constituída por Guardas Civis Metropolitanos formados no curso ATAC (Aperfeiçoamento Tático e Ações de Choque), com fases no Batalhão de Polícia de Choque e no BOPE (Batalhão de Operações Especiais), na cidade do Rio de Janeiro.

Todas essas ações garantiram à capital o título de cidade mais segura do Brasil, conforme o Ranking Connected Smart Cities de 2021.