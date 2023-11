Prefeitura da Capital comemora Dia do cachorro vira-lata com ações

A Prefeitura da Capital em alusão ao Dia do cachorro vira-lata, dia 31 de julho preparou inúmeras ações educativas para falar do tema.

Segundo censo realizado pelo CCZ, em 2021, a estimativa de animais em situação de abandono naquele ano, em Campo Grande, foi de aproximadamente 12.500.

Por isso, a Prefeitura de Campo Grande, através da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea), realiza ações educativas sobre a importância da tutoria responsável, para os interessados que procuram a unidade durante as campanhas de adoção, realizadas pela Subsecretaria.

Segundo a representante da pasta, Ana Luiza Lourenço, essas ações de conscientização são importantes para informar a população, das responsabilidades a serem tomadas antes de decidir levar um desses pets para casa. “É preciso avaliar questões que vão além da alimentação como espaço, tempo e disponibilidade financeira, itens essenciais que precisam ser avaliados antes de tomar a decisão da adoção”, aponta.

Além das ações educativas, a Prefeitura disponibiliza atendimento médico-veterinário gratuito para cães e gatos da Capital. Somente no primeiro semestre deste ano, mais de dois mil cachorros, entre machos e fêmeas, passaram pelos consultórios da Subea.

