Prefeitura abre inscrições para curso gratuito de manicure

A Prefeitura de Campo Grande está com inscrições abertas para o curso de manicure e pedicure. As aulas são gratuitas e terão início no dia 16 e seguem até o dia 27 de janeiro, no período vespertino, das 13h30 às 17h.

O curso será realizado na Associação de Moradores do Conjunto Residencial União I e II, localizada na Rua João Mizael Mamoré, 560. As inscrições devem ser feitas diretamente pelo telefone (67) 98147-8272 – Isabel Costa.

Serão 25 vagas para pessoas que pretendem ter uma renda extra ou até mesmo uma nova profissão.A professora Laryssa Oliveira destaca que está é uma oportunidade para quem busca uma nova nova ocupação ou oportunidades, uma vez que se trata de um curso que está em alta no mercado.

A arte de fazer as unhas das pessoas é muito satisfatória. É uma profissão que leva autoestima tanto para o profissional, quanto para os clientes”, destaca.

As aulas vão abordar a cutilagem, esterilização e esmaltado, detalhando o preparo das unhas desde a cutícula até a esmaltação.

Serviço

Curso de Manicure e Pedicure

Data: 16 a 27 de janeiro

Horário: 13h30 às 17h

Endereço: Rua João Mizael Mamoré, 560 – Associação de Moradores do Conjunto Residencial União I e II

Informações e inscrições: (67) 98147-8272 – Isabel Costa

Com informações da PMCG.