Prefeitura abre inscrições de aulão preparatório para o Enem 2021

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subjuv (Secretaria Municipal da Juventude), está oferecendo “aulões” preparatório para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021, nos dias 16, 23 e 30 de outubro e dias 06 e 13 de novembro, das 08 h às 12 h. São oferecidas 50 vagas com as aulas e elas serão realizadas na sede da Sejuv (Secretaria do Esporte e Juventude), exceto no dia 13 de novembro, que será na UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul). As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelos telefones (67) 3314-3577 ou (67) 9 99302-5275.

Os aulões promovidos pela Sejuv não têm custo nenhum e serão realizados com o objetivo de preparar o estudante para o maior exame que proporciona o ingresso no ensino superior. As notas podem ser usadas para participar de programas como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), ProUni (Programa Universidade para Todos) e Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Laura Miranda, secretária municipal da Juventude, explica que esses aulões oferecidos pela Prefeitura fazem parte de um projeto-piloto e que se tornará um atendimento permanente em 2022. “O atendimento ao Enem, assim como o preparatório para concursos públicos são uma das prioridades da Secretaria da Municipal da Juventude. Esse projeto preparatório para o Enem é um piloto que o centro de referência vai contar a partir do ano que vem, com aulas diárias para estudantes. Isso valoriza o jovem e a educação”, esclarece Laura Miranda.

Candidatos

Os candidatos que já estão inscritos farão a prova do Enem nos dias 21 e 28 de novembro de 2021. Porem, os novos aplicantes que realizaram a inscrição na nova chamada aberta para quem teve isenção do pagamento em 2020, faltou e não justificou a ausência, deverão fazer o Enem nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022.

A ação faz parte das diretrizes da Sejuv, que seguem as normativas do Estatuto da Juventude que consta na Seção II Artigo 7º da Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013. O jovem tem direito à educação de qualidade, com a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita, inclusive para os que a ela não tiveram acesso na idade adequada.

Serviço – Aulão preparatório para o Enem 2021

Datas: 16/10, 23/10, 30/10 e 06/11, na sede da Sejuv; 13/11 será na Uems

Horário: 08 h às 12 h

Local: Secretaria Municipal da Juventude – Rua 25 de Dezembro, nº 924/ Uems – Avenida Dom Antônio Barbosa, nº 4.155 – Vila Santo Amaro

Para mais Informações: (67) 3314-3577 ou (67) 9 99302-5275