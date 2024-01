Precisa de atendimento? Veja a escala médica de plantão nas UPAs e CRSs

Para quem precisa utilizar os serviços médicos de Campo Grande, a escala médica de urgência e emergência indica mais de 50 clínicos gerais e mais de seis pediatras realizando atendimento neste domingo (21) nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e CRSs (Centros Regionais de Saúde).

Conforme a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), o atendimento pediátrico ocorre nas UPAs do Coronel Antonino Universitário e Leblon no período matutino e vespertino. Já a noite, há atendimento na UPA Moreninha, com quatro profissionais e na CRS Tiradentes, com apenas 1.

Para atendimento de clínico geral adulto, são 51 médicos no período matutino, 48 no período vespertino e 52 no período noturno. Confira toda a escala:

