Prazo para cadastro de ONGs e protetores independentes no edital de proteção animal encerra na sexta

ONGS e Protetores Independentes de animais que desejam conseguir a castração de seus pets têm até esta sexta-feira (24) para se cadastrarem na Subea (Subsecretaria do Bem-Estar Animal). O propósito desse edital é a realização da coleta de informações e dados para contabilizar a quantidade de organizações não governamentais (ONGs), voluntários que atuam como protetores independentes no segmento da proteção animal em Campo Grande para realização do censo dos animais (cães e gatos) destas entidades e voluntários que servirão de base para a realização de estudos técnicos.

A pesquisa vai verificar a população de animais sob a guarda de organizações e de protetores independentes que poderão ser atendidos pelos projetos e programas com possibilidade de recebimento de verbas públicas.

Cadastramento

Os formulários deverão ser preenchidos com a listagem correta dos animais acolhidos e mantidos na organização da sociedade civil ou pelo protetor independente, indicando as informações solicitadas nos anexos. A Subea vai realizar todo o atendimento de OSCs (Organizações da Sociedade Civil) e de Protetores Independentes que necessitarem de auxílio para o preenchimento dos anexos, informações referentes aos custos, identificação das atividades realizadas, coleta de informações individuais sobre animais acolhidos e microchipados também estarão dentro do cadastramento.

As dúvidas e solicitações poderão ser encaminhadas para o e-mail: [email protected] e serão respondidas no prazo de até 72 horas, elas podem ser apresentadas presencialmente, caso seja de preferência da pessoa.

O edital e seus anexos estão aqui, e os agendamentos devem ser feitos através do telefone 2020-1397 ou na Subsecretaria do Bem-Estar Animal, localizada no Paço Municipal, na Av. Afonso Pena, nº 3297, térreo. O horário de atendimento é das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30.