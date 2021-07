Por imagens de satélites, Bombeiros monitoram áreas com focos de incêndio

O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, em ações integradas com a Semagro (secretaria estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Instituto de Meio Ambiente (Imasul) e PMA (Polícia Militar Ambiental), mantém o acompanhamento e combate aos incêndios florestais secundários que ocorrem no Pantanal, com o revezamento de 50 homens em Corumbá, e está verificando todos os pontos de focos registrados em outras regiões do Estado.

O comandante-geral do CBMS, coronel Hugo Djan Leite, informou que o monitoramento do período crítico no Estado, devido a prolongada estiagem e baixa umidade relativa do ar, está sendo feito durante 24h pela corporação, a partir da Sala de Situação montada no Centro de Proteção Ambiental (CPA), no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. Com os alertas emitidos, as guarnições se deslocam para as áreas de focos imediatamente.

“Os focos serão verificados, por meio de coordenadas dos satélites, e comunicados ao Imasul, que notificará os proprietários das áreas. As queimas controladas estão suspensas por 180 dias e com a fiscalização rigorosa evitaremos a propagação do fogo por atos criminosos”, alertou o comandante. “Todo foco terá resposta do Corpo de Bombeiros, seja no combate direto ou no levantamento da área para posterior autuação ou orientação”, garantiu.

Boletim diário

A Sala de Situação em operação no CPA do Parque das Nações Indígenas, coordenada pelo tenente Alexandre Araújo, acompanha diuturnamente por satélites (com imagens atualizadas) a ocorrência de focos de incêndios em todo o Estado. A partir do registro de um desastre, o setor emite o alerta para a guarnição da região para checar in loco a situação e deliberar procedimentos, seja por meio de combate imediato ou comunicação ao Imasul para tomada de deliberação.

Na terça-feira (20), a situação era de controle, com pequenos focos no Pantanal de Corumbá, que estavam sendo monitorados. O comandante do CBMS, coronel Djan Leite, observou que foi montada uma estrutura operacional no município, inicialmente com 82 homens e agora com um quantitativo de 50, e em apoio um avião Air Tractor e um helicóptero, os quais não estão operando no momento em razão da redução da intensidade dos focos.