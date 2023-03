PMA captura anfíbio conhecido como cobra-de-duas-cabeças em residência da Capital

Um anfíbio conhecido como cobra-de-duas-cabeças foi capturado hoje (15) às 8h15, por Policiais Militares Ambientais de Campo Grande. A moradora (59) de uma residência no bairro Jardim Aeroporto telefonou para a PMA, quando viu o que ela achou que seria uma serpente dentro de sua residência.

Foi enviada uma equipe da PMA para o local, a qual constatou que se tratava de um Amphisbaena alba, popularmente conhecido como “cobra-de-duas-cabeças” pela população, apesar de não ser uma serpente e muitas vezes ser confundido com uma.

O animal em questão não é venenoso, porém, possui uma mordida bastante forte. Foi necessário capturá-lo utilizando um gancho especial e, posteriormente, acomodá-lo em uma caixa de contenção. O animal foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), responsável pela sua reintrodução em seu habitat natural.

Amphisbaena alba (cobra- de-duas-cabeças)

A anfisbênia é chamada no Brasil principalmente por cobra-de-duas-cabeças, por ter a cauda arredondada, embora pertence à Classe Squamata. São répteis com escamas no corpo e não são lagartos e nem serpentes. É também chamado de mãe-de-saúva, ibirajara e ubijara.

Animais silvestres em ambiente urbano

É comum vermos histórias de pessoas que encontraram animais silvestres em suas casas. Há relatos desde morcegos, corujas, macacos, gambás, preguiças, capivaras até cobras, jacarés e felinos.

Se encontrar um animal silvestre no ambiente urbano, a recomendação é sempre procurar ajuda especializada junto aos órgãos ambientais da sua cidade. É importante não pegar, tocar ou mexer no animal e acionar o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar Ambiental, pelo telefone (67) 3357-150.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.