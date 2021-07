Piloto anuncia transporte de femea para cruzar com onça Pantanal

Aqui você pode ouvir o momento em que o piloto da LATAM anuncia aos passageiros que a aeronave está transportando Sheila, uma onça-pintada (Panthera onca) de Marabá (PA) para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo (SP). O objetivo é cruzar a espécie em extinção com o macho Pantanal. Não. Ele não é do Pantanal Sul-mato-grossense. Está vivendo sozinho sob os cuidados do Parque Ecológico Municipal de Americana (SP).

O voo aconteceu na noite de quinta-feira (15). Sheila vive no Parque Zoobotânico Vale, em Parauapebas (PA). Ela e Pantanal são onças com variação melânica (de diferente coloração), ou seja, Pantera Negra.

“O pareamento, esse encontro da Sheilla, fêmea preta (variação melânica da onça-pintada) que nasceu aqui no Parque Zoobotânico Vale, com o macho, Pantanal, que hoje se encontra sozinho, no Parque Ecológico Municipal de Americana faz parte de um conjunto de ações feitas pelos zoológicos de extrema importância, em que essas instituições se unem para manter indivíduos da mesma espécie, para formação de casais, e assim, contribuir para a reprodução e conservação de espécies ameaçadas, como a onça pintada, símbolo da fauna brasileira, e que hoje se encontra em extinção”, explica Tarcísio Rodrigues, biólogo do Parque Zoobotânico Vale.

programa

São dez anos desta ação que integra o Programa Avião Solidário, no qual a LATAM auxilia de forma gratuita o transporte de pessoas, animais e carga em situações emergenciais envolvendo saúde, preservação ambiental e desastres naturais. O programa já ajudou mais de 4.500 animais em risco. Ameaçada de extinção em diversos países, onça-pintada (Panthera onca), o maior felino das Américas, vive no Brasil situações de vulnerabilidade de acordo com a região em que habita.

“Há poucos dias, o parque ecológico em Americana tomou conhecimento da nossa expertise nesse tipo de transporte e que o realizamos gratuitamente, em prol da preservação ambiental. Em pouco tempo, elaboramos o planejamento logístico necessário e colocamos em ação mais um transporte aéreo solidário. Temos muito orgulho de fazer parte dessa história”, revela Otávio Meneguette, diretor da LATAM Cargo no Brasil.

A LATAM Cargo utiliza toda a sua experiência logística e a malha aérea da própria marca viária. O animal é transportado com todo cuidado e segurança, acomodado em parte do porão de cargas da aeronave exclusivamente reservada para a operação. Especialista a empresa reduz o estresse do animal e assegura o máximo conforto possível.