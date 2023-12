Pecuarista morre engasgado durante festa de casamento

O pecuarista Ricardo Lago Zaher, de 30 anos, morreu durante uma festa de casamento realizada em um buffet no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. O incidente ocorreu na noite de sexta-feira (2), quando, aparentemente, ele se engasgou com um pedaço de carne, impossibilitando sua respiração.

Os Bombeiros foram chamados para prestar socorro ao convidado que passava mal. Segundo o boletim de ocorrência, registrado como morte a esclarecer, os militares realizaram todos os procedimentos necessários de reanimação por uma hora e 17 minutos, mas infelizmente o pecuarista não resistiu, sendo constatado o óbito às 19h05.

O corpo foi inicialmente levado para a UPA da Coronel Antonino e, posteriormente, encaminhado para o Imol. O registro policial não apontou sinais de violência no cadáver. Ricardo, formado em Administração, possuía uma fazenda em Aquidauana e havia se casado no ano passado com a arquiteta Adriana Puorro, com quem namorava há sete anos.

Em uma despedida nas redes sociais, sua irmã Kamila Zaher escreveu na madrugada deste domingo: “Ainda sem acreditar, mas meu melhor amigo não está mais aqui. Te amarei até o fim, cuida de mim aí do céu, meu anjinho”.

