Para testagem em massa, Ministério envia 32 mil exames para MS

O lançamento do Plano Nacional de Expansão da Testagem para o novo coronavírus ocorreu na manhã desta sexta-feira (17), em Campo Grande, uma das capitais escolhidas pelo Ministério da Saúde. Com o programa, Mato Grosso do Sul recebe 32 mil testes rápidos, sendo 800 apenas para a Capital.

Segundo a secretária extraordinária de Enfrentamento à COVID-19 do Ministério da Saúde, Rosana Leite, Campo Grande vive um cenário animador com a diminuição dos números de pessoas contaminadas. No entanto, caso o número aumente, mais testes serão enviados.

“Estamos mais de 60 dias com queda expressiva tanto no número de incidência quanto no número de óbitos. Mas, a medida em que houver uma piora serão enviados mais testes, já se os casos se mantiverem em queda, a quantidade de testes irá diminuir. Tudo irá depender do cenário”.

Com o objetivo de acelerar a identificação da presença do vírus, em agosto foi inaugurado o Centro de Testagem da COVID-19 com a realização de cerca de 350 testes diários sem a necessidade de agendamento. Um dos objetivos é também identificar novas variantes da doença.

Em caso de confirmação da doença, a pessoa contaminada ficará em isolamento e será feito o rastreamento e testagem dos contatos para início da quarentena.

