Operação investiga causas de fogo no Forte Coimbra

Operações intensas da equipe do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar na região do Forte Coimbra, detectou o local onde o incêndio pode ter iniciado na última segunda-feira (6). A ação foi realizada nesta quarta-feira (8), e visa encontrar o responsável pelos focos de incêndio.

Situação dos incêndios

Na região do Nabileque, próximo ao Forte Coimbra, três guarnições dos Bombeiros continuam em solo. Lançamentos aéreos são realizados para a extinção do foco de calor. A chuva no período da tarde, amenizou a queimada, entretanto equipes continuam em monitoramento.

Os lançamentos aéreos também foram realizados na região do Paiaguás, próximo a Fazenda Nazaré, somando no combate da equipe que se encontrava no chão. Novos focos surgiram na região do Morro do Urucum, e a empresa Vale S. A. solicitou o apoio do corpo de bombeiros para conter as chamas.

O monitoramento de todas as sub-regiões do pantanal continua via satélite.

Com informações do Capital do Pantanal

