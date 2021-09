Obras de drenagem interditam mais dois cruzamentos no centro da Capital

Equipes do Reviva Campo Grande iniciaram mais uma frente de trabalho no microcentro da cidade, nesta quarta-feira (29). Dessa vez, o trecho é entre o cruzamento das ruas 13 de Maio e Marechal Rondon, onde acontecerá um fechamento parcial para as obras de drenagem. A previsão de reabertura é para o dia 14 de outubro. Será mantida uma pista de rolamento para o trânsito, durante esse período e o acesso local pelos pedestres está garantido.

Para quinta-feira (30), a drenagem chega a Rua Barão do Rio Branco com a Rui Barbosa, fechando totalmente o cruzamento por até 30 dias. No trecho entre a Avenida Afonso Pena e Rua Barão do Rio Branco, o acesso permitido será apenas local.

Com a interdição do cruzamento, o trecho da Rua Barão do Rio Branco, entre a 13 de Maio e a Pedro Celestino, também será interditado totalmente, sendo permitido acesso local entre a 13 de Maio e Barão do Rio Branco. Já no trecho entre a Rui Barbosa e Pedro Celestino, o acesso local será permitido na contramão. Por conta disso, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) pede que a atenção seja redobrada.

Já quanto às rotas alternativas, a orientação da Agetran é: quem estiver na Rui Barbosa, pode pegar a Rua Sete de Setembro ou Avenida Afonso Pena e depois a Padre João Crippa. Para quem estiver na Avenida Afonso Pena e quiser pegar a Rui Barbosa, pode se antecipar e pegar a Padre João Crippa, em direção ao bairro Amambaí. Já quem precisar ir em direção ao Parque dos Poderes, pode prosseguir e pegar a Padre João Crippa.