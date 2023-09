Obra na avenida Filinto Muller, próxima ao Lago do Amor, tem previsão de entrega para o final do mês

Com o recapeamento das duas pistas da Avenida Filinto Muller, em frente ao Lago do Amor, e das rotatórias das avenidas Georges Chaia e Gabriel Spipe Calarge, a recuperação do trecho destruído pelo temporal no início do ano segue para a fase final e obra será concluída até o próximo dia 26.

No fim de semana e nesta segunda-feira (18), em alguns horários houve a necessidade de interditar o trânsito no local para segurança dos condutores, por causa da movimentação de caminhões e máquinas.

Com asfalto novo, já na noite desta segunda-feira, o trânsito foi liberado e quem passou por ali pode perceber as melhorias feitas naquele que é um dos atrativos de Campo Grande. Nos próximos dias, os operários trabalharão no conserto do meio-fio, plantio de grama no aterro compactado, sinalização horizontal e vertical, além da limpeza do local da obra.

Com o temporal no início do ano (no dia 4 de janeiro choveu 159 milímetros, precipitação esperado para o mês inteiro) a força da água vinda do Lago do Amor destruiu trecho de 150 metros de aterro, arrastou as placas de concreto da contenção e destruiu a calçada. Para evitar que esse problema venha a ocorrer, foi construído mais um vertedouro, canal que serve para controlar a vazão da água do Lago, e o aterro compactado que segura a parede de concreto ao lado da pista da Avenida Filinto Muller no sentido centro/bairro foi reforçado. Foram 7.300 m³ de aterro compactado, que vai receber grama para evitar que a força das águas provoque o desbarrancamento.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

