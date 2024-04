Novo leilão do Detran tem sete motos que não fizeram o primeiro emplacamento

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) abriu na quarta-feira, 10 de abril, as 9h (horário de Mato Grosso do Sul), leilão com 218 lotes de veículos de circulação, sucatas inservível e aproveitável.

O leilão acontece na modalidade online e os lances podem ser dados no site www.leiloesonlinems.com.br. Os lances podem ser dados até o dia 24 de abril as 14h (horário de Mato Grosso do Sul).

A visitação aos lotes vai acontecer nos dias 22 e 23 de abril, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30 no pátio da PMAX, que fica localizado na Rua Gigante Adamastor, n°. 16, Bairro Jardim Santa Felicidade em Campo Grande.

Circulação

Na categoria veículos de circulação são oferecidos 148 lotes, sendo 128 motocicletas, dessas, 7 não foram nem emplacadas a primeira vez e 20 automóveis com destaque para o Peugeot/208 Allure do ano 2014 na cor BRANCA com lance inicial de R$ 8.918,00. Nesta categoria, tanto pessoas físicas quanto jurídicas de qualquer natureza podem participar com lances.

Sucata aproveitável

São oferecidos 69 lotes de veículos sendo 100 motocicletas e 59 automóveis. Estes veículos podem ser aproveitados para reposição de peças e acessórios. Nesta categoria, apenas pessoas jurídicas que estejam cadastradas em qualquer Detran do Brasil.

Sucata inservível

É oferecido em lote único com 36 motocicletas e 8 automóveis que com a pesagem estimada, devem chegar a 12,5 mil kg de material ferroso. Nesta categoria apenas empresas que operem no ramo de siderurgia, de fundição ou reciclagem e que sejam credenciadas no Detran-MS

Visitação aberta

Lembrando que a visitação aos lotes disponíveis no pátio da Autotran iniciou nesta quarta-feira, dia 10 de abril e vai finalizar na sexta-feira, dia 12 de abril. O horário de visitação é das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. A Autotran fica na Rua Av. Gerval Bernardinho de Souza, 644, Bairro Rita Vieira.

