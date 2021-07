Neste sábado, Hemosul terá atendimento até às 17h

Neste sábado (10), o Hemosul Coordenador irá abrir durante todo o dia, das 7h às 17h. Neste mês de julho serão dois sábados que abrirá no período integral,sábado (10) e 24.

“Os sábados são sempre de muitas doações pois traz o doador que não pode vir durante a semana por causa do trabalho, estudo, além de outros acabam vindo de outra cidade do interior do estado que veem para doar. É muito importante para toda a Rede cada doação, pois só com isso conseguimos manter a distribuição de sangue para todo o Estado” explica a Coordenadora Geral do Hemosul Marli Vavas.

Segundo a instituição, é preciso o maior quantitativo de contribuição de sangue possível regularmente para produção de plaquetas, pois o hemocomponente só dura 5 dias no estoque e precisamos dessas doações diariamente para conseguir manter o banco estável. Qualquer tipagem sanguínea é essencial para salvar vidas.

O Hemosul já abre todos os sábados das 7h às 12h e no primeiro sábado de cada mês abre o dia todo, das 7h às 17h. Exclusivamente neste mês de julho, abrirá por dois sábados. Também vale ressaltar que neste dia o atendimento não é marcado previamente, ocorre apenas por demanda espontânea.

O Hemosul Coordenador fica localizado na Av. Fernando Correa da Costa, nº 1304, centro e está tomando todas as medidas de biossegurança para garantir ao doador a segurança de ambiente saudável.

Com a Assessoria