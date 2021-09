MS registra menor número de mortes e casos por COVID desde janeiro

A tendência de queda nos números de mortes e infectados continua em Mato Grosso do Sul. Conforme o boletim da SES (Secretaria do Estado de Saúde), divulgado nesta quarta-feira (8), a semana epidemiológica número 35 teve o menor número de registros desde janeiro deste ano.

O período avaliado pela SES vai de 29 de agosto até 4 de setembro. De acordo com a pasta, foram registrados 1.767 casos no Estado, consolidando a tendência de queda observada desde junho. Nesta mesma semana, foram computados 77 mortes por complicações provocadas pela COVID-19. O menor número até então era 83, registrados ainda em fevereiro.

Segundo o boletim, foram confirmados nesta quarta-feira 117 novos casos de COVID em 14 municípios: Campo Grande (+97), Santa Rita do Pardo (+6), Dourados (+3), Miranda (+3), Nova Andradina (+3) e Ribas do Rio Pardo (+3) são as cidades com maior número de novos casos. A média móvel revelou que na última semana, o Estado confirmou cerca de 207 casos diários.

Foram confirmadas mais seis mortes por COVID nas últimas 24 horas, elevando o número total de vítimas para 9.439. A atualização da média móvel indica cerca de 8,3 mortes diárias na última semana.

Apesar da queda nas taxas de contágio, o número de internações subiu. De ontem para hoje foram 9 internações a mais. O total de casos internados é de 213, sendo 86 em leitos clínicos e 127 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A taxa de ocupação leito SUS/UTI por macrorregião está em 57% em Campo Grande, 64% em Dourados, 42% em Três Lagoas e 42% em Corumbá.

(Com assessoria)