MS inicia a semana com mais de 277 mil doses de vacina em estoque

Mato Grosso do Sul começa a semana com 277.330 doses de vacinas contra a COVID-19 em estoque. A maior parte dos imunizantes chegaram no final de semana. Uma nova remessa chega nesta segunda-feira (21), com 37.150 doses. A distribuição para os municípios deve ser feita no mesmo dia.

No sábado (18), foram enviadas 106.800 doses da Coronavac. Já no domingo (19), desembarcou na Capital mais 133.380 doses da Pfizer. Na remessa desta segunda-feira, foram encaminhadas 1.900 doses da Janssen. Está prevista a chegada de um novo lote ainda hoje, às 13h55, com 35.250 doses da Astrazeneca.

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) distribui 277.330 doses de vacina contra coronavírus para as prefeituras na manhã da terça-feira (21). Os municípios vão retirar os imunizantes na Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica.

