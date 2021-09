Movimento Agro Fraterno garante alimento para famílias carentes do Estado

Movimento Agro Fraterno foi lançado neste sábado (4), em Campo Grande e contou com a presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, idealizadora do movimento. 15 mil cestas básicas foram doadas para famílias carentes do Estado.

No evento de lançamento, a ministra entregou cestas de alimentos para moradores do bairro Noroeste e Jardim Itamaracá. Ao todo 225 toneladas de alimentos foram destinados para Mato Grosso do Sul.

O Agro Fraterno é liderado pelo Sistema CNA/Senar, pela OCB e pelas entidades do IPA que se reuniram em uma corrente solidária para ajudar as famílias mais necessitadas atingidas pela grave crise gerada pela pandemia da Covid. O Agro Fraterno conta com o apoio da ministra Tereza Cristina.

O programa é voltado para a participação voluntária de produtores, empresas e entidades ligadas ao setor. As doações são livres e podem ser feitas com cestas de alimentos, com recursos ou com alimentos, de acordo com a opção dos doadores. Cadastre-se como doador e cadastre o beneficiário para cada doação que você ou sua instituição fizer.

Para cadastra doações é preciso acessar o site para mais informações: http://www.agrofraterno.com.br/