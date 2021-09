Trânsito cobra atenção de motoristas em torno do Parque dos Poderes

Nesta terça-feira (28), a Avenida do Poeta continua passando por algumas intervenções previstas na revitalização do Parque dos Poderes. Com isso, quem trafega pela via, nos dois sentidos, deve ficar atendo aos trechos em meia pista para que os serviços sejam executados.

No trecho entre a rotatória da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e a SED (Secretaria de Estado de Educação), as equipes da empreiteira trabalham na terraplanagem da pista de caminhada, da ciclovia do canteiro central, execução do piso intertravado e das calçadas em concreto com piso tátil, entre outros serviços.

Para garantir a segurança viária e fluidez do trânsito, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), realizarão rondas nestes locais.