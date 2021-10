Motorista bate em moto entregador na Rua Arthur Jorge

Na tarde desta sexta-feira (8), um moto entregador se envolveu em um acidente com um veículo Virtus, no cruzamento da Rua Arthur Jorge, com a Rua São Paulo. O motorista do carro realizou uma conversão errada e bateu de frente com o entregador.

Um policial penal que passava pelo local no momento do acidente deu todo o suporte para o rapaz até a chegada do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O resgate do condutor da moto foi realizado e ele foi encaminhado ao UPA Coronel Antonino, com algumas escoriações pelo corpo.