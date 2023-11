Motociclista morre em acidente envolvendo motorista sem CNH no bairro Vida Nova

Reinalda Aparecida Paim da Silva, 62, morreu no início da tarde desta quinta-feira (23), enquanto pilotava uma Honda Biz. A vítima foi atingida por um carro que invadiu a preferencial no cruzamento entre as ruas Santo Augusto e Rosa Maria Lopes Couto, no bairro Vida Nova, em Campo Grande.

Segundo o Nova Lima News, a Polícia Militar confirmou que a condutora que dirigia um Honda HRV, cor branca, não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação) avançou na parada obrigatória, sinalizada na via e lateralmente por meio de placa. A motorista seguia pela Rua Rosa Maria Lopes Couto.

A vítima teve uma parada cardiorrespiratória e uma Unidade Avançada do Corpo do Bombeiros (URSA), que estava no local, tentou reanimar a idosa, que infelizmente não resistiu e morreu no local. Testemunhas relataram que os Bombeiros demoraram aproximadamente 1h30min para chegar no endereço da batida. Acesse também: HB20 de R$ 10,5 mil é destaque em leilão que começa nesta quinta